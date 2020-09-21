Группа футболистов "Ротора" излечилась от COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Часть игроков волгоградского футбольного клуба "Ротор" вылечилась от коронавируса, сообщает пресс-служба ФК в понедельник.

"В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся и мы сможем полноценно тренироваться", - цитирует пресс-служба гендиректора "Ротора" Андрея Рекечинского.

Заразились коронавирусом десять футболистов и три представителя административной части команды.

Рекечинский отметил, что персонал команды и футболисты, которые не входили в список заразившихся, проходят регулярное тестирование. Все игроки с положительным тестом изолированы, болезнь протекает в легкой форме.

"Что касается группы здоровых футболистов (это порядка 12 человек), то они сейчас на домашней самоизоляции. Тренировочный процесс возобновится на этой неделе при условии отрицательных тестов", - уточнил Рекечинский.

По словам генерального директора, если количество отрицательных тестов будет расти, то матч с "Рубином" с высокой долей вероятности состоится.

Ранее сообщалось, что 23 сентября из-за вспышки коронавируса в команде "Ротор" не сможет сыграть в матче против ставропольского "Динамо" в рамках Кубка России по футболу.

13 сентября стало известно, матч 7-го тура РПЛ "Ротор" - "Краснодар" не состоится из-за коронавируса, выявленного у футболистов волгоградского клуба, при этом матч был отменен, согласно РПЛ, "в связи с невозможностью обеспечить безопасность проведения матча".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение засчитать волгоградскому "Ротору" техническое поражение со счетом 0:3 в матче 7-го тура РПЛ, а также оштрафовать на 100 тыс. рублей.