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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48

"Ротор" не сможет сыграть со ставропольским "Динамо" из-за COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Волгоградский футбольный клуб "Ротор" из-за случаев коронавируса в команде не сможет сыграть в матче против ставропольского "Динамо" в рамках Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба "Ротора" в понедельник.

Матч должен был состояться 23 сентября в Ставрополе.

Накануне сообщалось, что "Ротор" решил не ехать в Ростов-на-Дону на матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги. До этого также был отменен матч с "Краснодаром".

Ротор

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