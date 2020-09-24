Вратарь сборной Сенегала Менди перешел в "Челси"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" подписал контракт с голкипером французского "Ренна" Эдуардом Менди.

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба "Челси", составляет пять лет.

"Я очень рад присоединиться к" Челси ". Я мечтаю стать частью этой захватывающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и всем его тренерским штабом. С нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде", - сказал футболист.

28-летний спортсмен является вратарем сборной Сенегала.