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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21

Вратарь сборной Сенегала Менди перешел в "Челси"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" подписал контракт с голкипером французского "Ренна" Эдуардом Менди.

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба "Челси", составляет пять лет.

"Я очень рад присоединиться к" Челси ". Я мечтаю стать частью этой захватывающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и всем его тренерским штабом. С нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде", - сказал футболист.

28-летний спортсмен является вратарем сборной Сенегала.

футбол ФК Челси

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