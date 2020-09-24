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На подготовку россиян к ОИ за десятилетие ушло около 9 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU -

Олимпийский комитет России в рамках реализации программ подготовки для участия сборных команд России на Олимпийских играх за последние 10 лет выделил около 9 млрд рублей.

"Уже на протяжении десяти лет, начиная с Игр 2012 года в Лондоне ОКР оказывает содействие общероссийским спортивным федерациям в подготовке спортсменов к Олимпийским играм. На эти цели в рамках соответствующих программ потрачено почти 9 млрд рублей", - говорится в докладе президента ОКР Станислава Позднякова, предоставленном пресс-службой комитета.

В рамках образовательной программы ОКР, начиная с 2016 года, свыше 4,5 тыс специалистов общероссийских спортивных федераций, олимпийских советов, региональных органов власти и региональных спортивных учреждений прошли обучение на курсах повышении квалификации в Российском международном олимпийском университете. Объем финансирования образовательных мероприятий на базе РМОУ превысил 800 млн рублей.

ОКР Олимпиада Станислав Поздняков

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