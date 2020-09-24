"Ростов" проиграл "Маккаби" в Лиге Европы УЕФА и выбыл из еврокубков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" на своем поле в Ростове-на-Дону потерпели поражение от израильского "Маккаби" (Хайфа) в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи – 2:1 в пользу "Маккаби".

На девятой минуте Эльдор Шомуродов вывел "Ростов" вперед. На 20-й минуте Никита Рукавица сравнял счет. На 60-й минуте победный гол в составе "Маккаби" провел Мохаммад Абу Фани.

На 68-й минуте за грубый фол был удален футболист "Ростова" Данил Глебов.

Таким образом, "Ростов" выбыл из турнира (ответные матчи на данной стадии ЛЕ не предусматриваются).

Он попал в квалификационную стадию, заняв пятое место в чемпионате России-2019/20.

Ранее Лигу Европы покинуло московское "Динамо".

Лигу Европы на групповой стадии представит московский ЦСКА, ставший в РПЛ четвертым.