Хэмилтон стал лучшим в третьих свободных заездах Гран-при России

Россиянин Квят показал девятое время

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике в рамках Гран-при России "Формулы-1" в Сочи.

Результат британца – 1:33.279.

Второе время – у напарника Хэмилтона по команде финна Валттери Боттаса: 1:34.055. Накануне Боттас стал лучшим в пятничных свободных заездах.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал девятое время – 1:34.768.

В субботу в Сочи пройдет квалификация, в воскресенье – основная гонка.

В настоящее время в личном зачете лидирует действующий чемпион Хэмилтон, набравший 190 очков. На втором месте идет Боттас – 135. Замыкает тройку лидеров нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) – 110. Квят – на 14-м месте, 10 баллов.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.