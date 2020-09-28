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"Спартак" прервал шестиматчевую серию побед московского "Динамо" в КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение столичному "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей на льду "Спартака", завершилось вничью – 4:4. При этом хозяева вели со счетом 4:1. В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Спартак".

Итоговый счет – 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".

Этим поражением "Динамо" прервало победную серию, растянувшуюся на шесть матчей.

В настоящий момент "Динамо" занимает четвертое место в Западной конференции, "Спартак" – шестое.

хоккей КХЛ

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