Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20

Касатонов похвалил СКА за игру в КХЛ молодежью вместо ее переноса из-за COVID

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выразил уважение петербургскому СКА, который из-за ситуации с коронавирусом в команде на матч КХЛ против новосибирской "Сибири" выставил молодежный состав, хотя мог просить о переносе встречи.

СпортСКА рекордно молодым составом проиграл "Сибири" в КХЛЧитать подробнее

"Поступок СКА, который не стал просить о переносе этой игры, а вышел на матч пусть и в экспериментальном составе, заслуживает уважения перед всеми – перед соперником, перед своими болельщиками. В СКА отлично выстроенная система, много перспективных ребят и руководство клуба решило не "ломать календарь", а сыграть пусть и таким полумолодежным составом", - заявил Касатонов "Интерфаксу".

Игра прошла накануне в Петербурге и завершилась победой "Сибири" со счетом 4:1.

"Для молодых ребят это огромный опыт во взрослом хоккее. По сути, молодежной команде с несколькими опытными ребятами было сложно на равных бороться с "Сибирью". Тем не менее, некоторое время счет был ничейным, мало того хозяева не сникли, создавали моменты, а по броскам и вовсе превзошли соперника", - отметил Касатонов.

СпортСКА сыграет с "Сибирью" рекордным по молодости игроков составомЧитать подробнее

"Из-за болезни не смог сегодня руководить игрой ни Валерий Брагин, ни его помощники. Быстро был сформирован штаб, ситуация заставила быть на скамейке запасных и одного из руководителей клуба, главу штаба СКА и сборной Романа Ротенберга",- подчеркнул он.

Как сообщалось, из-за подозрений на заражение коронавирусом среди игроков и тренеров основного состава СКА петербургский клуб вынужден был задействовать молодых игроков. В результате этот СКА установил рекорд. Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня.

До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне - 21 год 184 дня.

хоккей ХК СКА коронавирус Алексей Касатонов КХЛ

Новости по теме

Новости

Луис Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико"

Месси и Роналду выбыли из претендентов на звание игрока сезона по версии УЕФА

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

КХЛ присудила "Локомотиву" техническое поражение за неявку на игру

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');