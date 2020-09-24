Касатонов похвалил СКА за игру в КХЛ молодежью вместо ее переноса из-за COVID

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выразил уважение петербургскому СКА, который из-за ситуации с коронавирусом в команде на матч КХЛ против новосибирской "Сибири" выставил молодежный состав, хотя мог просить о переносе встречи.

"Поступок СКА, который не стал просить о переносе этой игры, а вышел на матч пусть и в экспериментальном составе, заслуживает уважения перед всеми – перед соперником, перед своими болельщиками. В СКА отлично выстроенная система, много перспективных ребят и руководство клуба решило не "ломать календарь", а сыграть пусть и таким полумолодежным составом", - заявил Касатонов "Интерфаксу".

Игра прошла накануне в Петербурге и завершилась победой "Сибири" со счетом 4:1.

"Для молодых ребят это огромный опыт во взрослом хоккее. По сути, молодежной команде с несколькими опытными ребятами было сложно на равных бороться с "Сибирью". Тем не менее, некоторое время счет был ничейным, мало того хозяева не сникли, создавали моменты, а по броскам и вовсе превзошли соперника", - отметил Касатонов.

"Из-за болезни не смог сегодня руководить игрой ни Валерий Брагин, ни его помощники. Быстро был сформирован штаб, ситуация заставила быть на скамейке запасных и одного из руководителей клуба, главу штаба СКА и сборной Романа Ротенберга",- подчеркнул он.

Как сообщалось, из-за подозрений на заражение коронавирусом среди игроков и тренеров основного состава СКА петербургский клуб вынужден был задействовать молодых игроков. В результате этот СКА установил рекорд. Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня.

До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне - 21 год 184 дня.