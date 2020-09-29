Россиянин Шварцман дебютирует в "Формуле-1" свободными заездами в ОАЭ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман впервые сядет за руль автомобиля "Формулы-1" на предстоящих тестах во Фьорано (Италия) и примет участие в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

"Роберту, как одному из трех лучших слушателей Академии Феррари (Ferrari Driver Academy), предоставили возможность дебютировать за рулем автомобиля "Формулы-1" уже в текущем сезоне", - сообщает пресс-служба программы SMP Racing, участником которой Шварцман является.

Перед своим дебютом в рамках Гран-при Роберт Шварцман познакомится с автомобилем "Формулы-1" во время тестового дня в среду, на итальянском автодроме во Фьорано. Россиянин будет пилотировать SF71H, на котором команда Ferrari выступала в 2018 году.

Вместе со Шварцманом в тестовом дне примут участие его напарник по Prema Racing Мик Шумахер и Каллум Айлотт, оба также являются слушателями Академии Феррари.

Шварцман, который в настоящее время занимает пятое место в личном зачете "Формулы-2", успешно начал свой первый сезон в текущем чемпионате: на его счету три победы, пять подиумов, 11 финишей в очковой зоне и один быстрейший круг в гонке. Он - чемпион "Формулы-3" 2019 года.