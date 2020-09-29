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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Неделя звезд хоккея КХЛ впервые отменена за 13 лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить в январе следующего года ежегодную Неделю звезд хоккея, которая на этот раз должна была пройти в Риге.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю звезд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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Президент КХЛ Алексей Морозов назвал решение об отмене "очень тяжелым".

"Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей - в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю звезд из разных стран - главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было - главным шоу сезона КХЛ. Поэтому Лига, совместно с принимающей стороной, приняла решение отменить Неделю звезд хоккея в Риге", - добавил он.

"Вместе встретимся в январе 2022 года", - подчеркнул глава КХЛ.

Решение о проведении Недели звезд хоккея в столице Латвии было принято 17 января 2020 года. Она должна была начаться 16 января 2021 года матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком Вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звездным уик-эндом на "Арене Рига".

хоккей КХЛ

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