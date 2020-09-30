Киевское "Динамо" вышло в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Киевское "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона 2016/17.

В заключительном раунде квалификации ЛЧ украинский клуб под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу обыграл на своем поле бельгийский "Гент" со счетом 3:0. Неделю назад на выезде киевляне победили 2:1.

Счет в матче во вторник на 10-й минуте открыл полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. В конце первого и в начале второго тайма Карлос де Пена и Жерсон Родригес точными ударами с пенальти закрепили преимущество "Динамо".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября. Украину в турнире будут представлять "Шахтер" и "Динамо".