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Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии РФС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Лучшим тренером, как сообщает пресс-служба РФС, признан наставник "Зенита" Сергей Семак, лучшей командой – "Зенит".

В предыдущем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России, а перед стартом нынешнего сезона – Суперкубок России.

Кроме того, лауреатом сезона стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, оказавшийся лучшим в номинации "Надежда" – лучший игрок возраста до 21 года. В свою очередь, экс-футболист сборной СССР Виктор Понедельник получает приз за вклад в развитие футбола.

футбол РФС Артем Дзюба

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