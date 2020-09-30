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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14

Глава РФС заявил об отсутствии предпосылок приостанавливать чемпионат России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз пока не рассматривает вопрос о том, чтобы взять паузу в чемпионате страны в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава РФС Александр Дюков.

СпортФанатам команд-гостей матчей РПЛ разрешили находиться на трибунахЧитать подробнее

"Мы отслеживаем, что происходит и готовимся к различным сценариям развития событий. На данный момент исходим из того, что касается этой части сезона, до нового года, РПЛ сможет провести все запланированные матчи", - сказал Дюков на пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн по итогам заседания исполкома РФС в среду.

"Мы не видим серьезных предпосылок, чтобы рассматривать вопросы о приостановке чемпионате", - отметил он.

Что касается присутствия зрителей на стадионах, Дюков отметил, что "на данный момент мы не видим необходимости в ведении ограничений".

Весной нынешнего года предыдущий чемпионат из-за пандемии коронавируса был приостановлен, турнир возобновили в июле.

Чемпионат России-2019/20 финишировал 22 июля, победителем турнира стал петербургский "Зенит". Вскоре стартовал новый сезон. Изначально планировалось проведение матчей без зрителей, затем разрешили присутствие болельщиков в количестве 10 процентов от вместимости стадиона, но без присутствия фанатов гостевой команды. После этого было разрешено присутствие большего числа гостей, но в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионы команды-хозяина. Сейчас разрешили и присутствие гостевых болельщиков.

футбол РФС Александр Дюков

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