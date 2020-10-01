"Бавария", "Боруссия" и "Челси" достались российским клубам в ЛЧ

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Женеве прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Здесь сыграют три российских клуба - петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и ФК "Краснодар".

Итоги жеребьевки таковы:

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив"

Группа В: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" (Менхенгладбах)

Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос","Марсель"

Группа D "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Митьюлланд"

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"

Группа F: "Зенит", "Боруссия" (Дортмунд), "Лацио", "Брюгге"

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" (Киев), "Ференцварош"

Группа Н: "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед, "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир"

"Зенит" выступит в ЛЧ в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" - в качестве вице-чемпиона. Оба клуба завоевали путевки в групповую стадию турнира автоматически. Бронзовый призер РПЛ "Краснодар" прошел стадию плей-офф квалификации.

Три клуба представят России в основной стадии ЛЧ впервые в истории турнира.