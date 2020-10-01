"Бавария", "Боруссия" и "Челси" достались российским клубам в ЛЧ
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Женеве прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Здесь сыграют три российских клуба - петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и ФК "Краснодар".
Итоги жеребьевки таковы:
Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив"
Группа В: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" (Менхенгладбах)
Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос","Марсель"
Группа D "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Митьюлланд"
Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"
Группа F: "Зенит", "Боруссия" (Дортмунд), "Лацио", "Брюгге"
Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" (Киев), "Ференцварош"
Группа Н: "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед, "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир"
"Зенит" выступит в ЛЧ в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" - в качестве вице-чемпиона. Оба клуба завоевали путевки в групповую стадию турнира автоматически. Бронзовый призер РПЛ "Краснодар" прошел стадию плей-офф квалификации.
Три клуба представят России в основной стадии ЛЧ впервые в истории турнира.