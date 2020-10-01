УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на матчи еврокубков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не больше 30 процентов от общей вместимости арен, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение разрешить частичное возвращение зрителей на матчи УЕФА, если это разрешено местным законодательством, начиная с матчей национальных сборных на следующей неделе", - говорится в сообщении.

На принятие положительного решения повлияло удачное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште, который состоялся 24 сентября.

Количество зрителей будет ограничено 30 процентами от вместимости стадиона, при этом болельщиков приезжих команд пока не планируется допускать на игры "до дальнейшего уведомления".

Подчеркивается, что допуск фанатов разрешается только по решению местных властей.

"Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями", - отмечается в сообщении УЕФА.

При этом допущенные болельщики обязаны строго соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение масок.