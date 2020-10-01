ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение столичному "Спартаку" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей на "ЦСКА Арене", но хозяином игры был "Спартак" (обе команды домашние матчи проводят на этом льду), - 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу армейского клуба.

Главным героем матча стал хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов, забросивший три шайбы.

ЦСКА и "Спартак" представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА находится здесь на вершине турнирной таблицы, набрав 19 очков. "Спартак" – на восьмом месте, 9 очков. Команды провели по 11 матчей.