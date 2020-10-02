Кокорин не сыграет за "Спартак" против "Зенита"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин не сможет сыграть против петербургского "Зенита" в субботнем матче чемпионата Российской премьер-лиги

"Можно сказать, что Кокорин пропустит следующий матч. Две недели ему предстоит курс лечения", - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на пресс-конференции в пятницу.

"Не думаю, что это рецидив (ранее Кокорин пропустил старт сезона также из-за травмы – ИФ). В игре (прошлого тура - ИФ) с "Тамбовом" в первом тайме Александр почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому в перерыве мы его заменили. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма. Но, повторюсь, это не есть рецидив", - подчеркнул Тедеско.

"В любом случае ситуация непростая, потому что за короткий промежуток времени у него было две травмы, это влияет на игровую форму спортсмену. Надеемся, что в ближайшее время он вернется к работе и сможет набрать оптимальную форму", - сказал он.

Кокорин является экс-футболистом "Зенита". Выйдя из тюрьмы, куда он попал за драки в Москве, футболист на правах аренды перешел в ФК "Сочи". По окончании предыдущего сезона срок контракта с "Зенитом", которому он принадлежал, истек. На правах аренды Кокорин этим летом перешел в "Спартак".

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в субботу в Москве. Обе команды лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав одинаковое количество очков. Но у "Зенита" имеются преимущества по дополнительным показателям.