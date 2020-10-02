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Футболист московского "Динамо" Филипп перешел в "Вольфсбург"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного "Динамо" Максимилиан Филипп на правах аренды будет защищать цвета немецкого "Вольфсбурга".

"Максимилиан Филипп до конца текущего сезона будет выступать за немецкий "Вольфсбург" на правах аренды. Соглашением предусмотрено право выкупа игрока "Вольфсбургом" по окончании сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Немецкий форвард перешел в "Динамо" летом 2019 года. За московскую команду во всех турнирах он провёл 29 матчей, в которых забил девять мячей. В текущем сезоне Филипп выходил на поле в 8 играх и провел один гол.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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