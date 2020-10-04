ФК "Сочи" выиграл у "Ростова" матч РПЛ

"Рубин" и "Ахмат" сыграли вничью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" нанес поражение "Ростову" из Ростова-на-Дону в домашнем матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат противостояния – 4:2 в пользу сочинцев. В их составе голы провели Никита Бурмистров (19-я минута), Артур Юсупов (66), Антон Заболотный (78, 84). У "Ростова" отличились Алексей Ионов (62) и Дмитрий Полоз (74).

"Ростов" доигрывал матч в меньшинстве: на 63-й минуте вторую желтую карточку получил Матиас Норманн.

Теперь у "Сочи" 19 очков, команда делит третье-четвертое места с московским ЦСКА, уступая армейцам по дополнительным показателям. "Ростов" – на шестом месте, 17 очков.

Параллельно в Казани шел матч между местным "Рубином" и грозненским "Ахматом". Он завершился вничью – 1:1. На 53-й минуте Хвича Кварацхелия вывел "Рубин" вперед. На 80-й Георгий Мелкадзе, реализовав пенальти, сравнял счет. К тому моменту хозяева играли уже в меньшинстве: на 68-й минуте вторую желтую карточку (первую на 64-й) Дарко Йевтич.

"Рубин" сейчас занимает восьмое место, набрав 15 очков. "Ахмат" – на десятом месте, 14 очков.