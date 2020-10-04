"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" пропустил семь голов от "Астон Виллы" в гостевом матче четвертого тура премьер-лиги.

Результат встречи – 7:2 (4:1) в пользу "Астон Виллы". Главным героем в его составе стал Олли Уоткинс, забивший три мяча. Оба гола в составе "Ливерпуля" провел лидер команды Мохаммед Салах.

Сейчас у команд по девять очков, но "Астон Вилла" имеет игру в запасе и занимает второе место. "Ливерпуль" – на пятой строчке. Лидирует "Эвертон", набравший в четырех матчах 12 очков из 12 возможных.

По итогам предыдущего сезона "Ливерпуль" впервые с 1990 года выиграл чемпионат Англии. В 38 матчах команда набрала 99 очков, ее отрыв от занявшего второе место "Манчестер Сити" составил 18 баллов.

Между тем, сокрушительное поражение в воскресенье потерпел другой легендарный клуб: "Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:6.