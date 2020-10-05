Зидан-младший покинул "Реал"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вратарь Лука Зидан перешел из ФК "Реал" в "Райо Вальекано" в другой мадридский клуб – "Райо Вальекано".

"Лука Зидан официально стал новым игроком "Райо Вальекано" на следующие два сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Райо Вальекано".

"Райо Вальекано" является клубом Сегунды, второго по статусу дивизиона в испанском футболе.

22-летний Лука Зидан – сын главного тренера "Реала", чемпиона мира и Европы в качестве игрока Зинедина Зидана. Несмотря на тесные родственные связи Зидан-младший сыграл лишь в считанных матчах за "Реал".