Лучший бомбардир в истории ПСЖ Кавани перешел в МЮ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба МЮ, составит один год с возможностью продления еще на год.

Предыдущим клубом 33-летнего Кавани был "Пари Сен-Жермен. В его составе он стал шестикратным чемпионом Франции. На счету Кавани за ПСЖ 200 голов, что является рекордом клуба. В общей сложности за европейскую карьеру уругваец забил 341 мяч, в том числе 35 – в Лиге чемпионов УЕФА.

Также Кавани провел 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая, в составе которого в 2011 году он выиграл Кубок Америки.

Помимо ПСЖ, на клубном уровне он защищал цвета уругвайского клуба "Данубио", итальянских "Палермо" и "Наполи".