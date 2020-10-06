Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:12

Лучший бомбардир в истории ПСЖ Кавани перешел в МЮ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба МЮ, составит один год с возможностью продления еще на год.

Предыдущим клубом 33-летнего Кавани был "Пари Сен-Жермен. В его составе он стал шестикратным чемпионом Франции. На счету Кавани за ПСЖ 200 голов, что является рекордом клуба. В общей сложности за европейскую карьеру уругваец забил 341 мяч, в том числе 35 – в Лиге чемпионов УЕФА.

Также Кавани провел 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая, в составе которого в 2011 году он выиграл Кубок Америки.

Помимо ПСЖ, на клубном уровне он защищал цвета уругвайского клуба "Данубио", итальянских "Палермо" и "Наполи".

футбол Англия

Новости по теме

Новости

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получил три года условно в США

Кокорин не сыграет за "Спартак" против "Зенита"

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');