Сборную России нацелили на победу в медальном зачете ОИ-2028 и 2030

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполком Олимпийского комитета России предложил общероссийским спортивным федерациям разработать концепцию для победы сборной России в медальных зачетах Олимпийских игр 2028 и 2030 годов.

"Исполком ОКР счел возможным предложить федерациям подумать о возможных подходах повышения эффективности нашей общей работы", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

"Считаю это своевременным, учитывая, что одним из целевых направлений реализации Стратегии (развития физкультуры и спорта) до 2030 года является завоевание первого места в неофициальном командном зачете в Олимпийских играх 2028 и 2030 годах", - отметил он.

В последний раз сборная России выиграла медальный зачет на домашней зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, но после аннулирования ряда результатов из-за допинга лишилась верхней строчки.