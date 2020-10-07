Старт следующего сезона НХЛ запланировали на 1 января

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига планирует начать сезон-2020/21 лишь в следующем году: 1 января, заявил комиссар НХЛ Гарри Беттман.

Ориентировочные сроки начала тренировочного сбора будут объявлены позднее.

"Хотя 1 декабря было для нас условной датой, сейчас мы рассматриваем вероятность начать новый сезон 1 января. Мы надеемся, что новый сезон будет полноценным с болельщиками на трибунах, но мы должны много сделать для этого. Также решение части вопросов лежит вне нашей компетенции", - цитирует пресс-служба НХЛ Беттмана.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ приняли предварительное решение начать новый сезон 1 декабря, а тренировочные лагеря планировалось открыть 17 ноября. Традиционно же сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал осенью.

НХЛ приостановила проведение сезон-2019/20 12 марта из-за пандемии коронавируса. Игра возобновилась в августе, 12 команд из Восточной конференции играли на Scotiabank Arena в Торонто, а 12 команд из Западной конференции - на Rogers Place в Эдмонтоне.

Обладатель Кубка Стэнли стал известен 28 сентября, им стала команда "Тампа-Бэй".