"Спартак" опроверг факт искажения данных по числу зрителей на матче с "Зенитом"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" заявляет, что на домашнем матче Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" не был превышен допустимый лимит зрителей.

"Есть официальная статистика посещаемости, мы опираемся на нее", - заявили" Интерфаксу " в пресс-службе "Спартака".

Согласно данным РПЛ, на спартаковском стадионе "Открытие Арена" во время игры присутствовали 17150 человек.

Ранее СМИ сообщали, что РПЛ подготовила в адрес "Спартак" запрос с просьбой предоставить фактические данные посещаемости матча. До этого в адрес "Спартака" уже раздавались обвинения в том, что на трибунах стадиона "Открытия Арена" присутствовало гораздо больше зрителей. Эксперты ссылались на антураж, шумовую поддержку болельщиками.

Также сообщалось, что на "Спартак" и "Открытие Арена" могут быть наложены санкции, вплоть до временного закрытия стадиона.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту в условиях пандемии на трибунах во время матча в Москве могут присутствовать зрители в количестве не более 50% от вместимости стадиона (рассадка - с учетом соблюдения социальной дистанции). Допускаются теперь и болельщики гостей, квота для которых составляет 5% от билетной программы.

Матч "Спартак" - "Зенит" прошел в субботу и завершился со счетом 1:1.