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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55

Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros-2020

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 13 минут.

Борьбу за выход в финал он поведет с греком Стефаносом Циципасом, который в среду выбил из турнира россиянина Андрея Рублева. Другую полуфинальную пару составили аргентинец Диего Шварцман и испанец Рафаэль Надаль.

теннис Roland Garros

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