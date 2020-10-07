Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros-2020
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 13 минут.
Борьбу за выход в финал он поведет с греком Стефаносом Циципасом, который в среду выбил из турнира россиянина Андрея Рублева. Другую полуфинальную пару составили аргентинец Диего Шварцман и испанец Рафаэль Надаль.