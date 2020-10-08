Футболисты сборной Франции забили 7 мячей Украине в товарищеском матче

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции нанесла крупное поражение национальной команде Украины в товарищеской встрече.

Результат матча, прошедшего на парижском "Стад де Франс", - 7:1 в пользу французов.

В первом тайме украинцы пропустили четыре раза после точного удара Эдуарду Камавинги, дубля Ольвие Жиру и автогола Виталия Миколенко. В начале второго тайма Виктор Цыганков отыграл один мяч. Но затем Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн довели счет до еще более крупного.

Ранее сообщалось, что из-за кадровых проблем среди голкиперов в сборной Украины в заявку на игру был внесен ассистент главного тренера 45-летний Андрей Шовковский - экс-вратарь национальной команды и киевского "Динамо", завершивший карьеру игрока в 2016 году. Однако, как и ожидалось, ворота сборной в матче против Франции защищал Георгий Бущан.