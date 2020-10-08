Бой Нурмагомедова против Гэтжи покажут в кинотеатрах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи в России будет транслироваться также в кинотеатрах.

"Сеть кинотеатров "КАРО" вместе с UFC и Медиа-Телеком приглашает в свои кинозалы на прямую трансляцию основного карда турнира UFC254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ, который пройдет 24 октября в Абу-Даби в партнерстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы UFC.

Сообщается, что данный способ просмотра поединка будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге

Вице-президент UFC в России Андрей Громковский отметил что "возвращение UFC на большие экраны – еще одна важная победа".

"Фанаты смешанных единоборств в еще большем количестве городов России смогут посмотреть одно из важнейших спортивных событий года. Мы рады сделать турниры UFC ближе и дать болельщикам смешанных единоборств возможность окунуться в атмосферу Бойцовского острова", – отметил он.

В мае Гэтжи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.