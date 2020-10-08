Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21

Бой Нурмагомедова против Гэтжи покажут в кинотеатрах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи в России будет транслироваться также в кинотеатрах.

"Сеть кинотеатров "КАРО" вместе с UFC и Медиа-Телеком приглашает в свои кинозалы на прямую трансляцию основного карда турнира UFC254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ, который пройдет 24 октября в Абу-Даби в партнерстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы UFC.

Сообщается, что данный способ просмотра поединка будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге

Вице-президент UFC в России Андрей Громковский отметил что "возвращение UFC на большие экраны – еще одна важная победа".

"Фанаты смешанных единоборств в еще большем количестве городов России смогут посмотреть одно из важнейших спортивных событий года. Мы рады сделать турниры UFC ближе и дать болельщикам смешанных единоборств возможность окунуться в атмосферу Бойцовского острова", – отметил он.

В мае Гэтжи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи

Новости по теме

Новости

Американка Кенин стала второй финалисткой Roland Garros

Полячка Швентек впервые в карьере стала финалисткой Roland Garros

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros-2020

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения на игре "Спартак" - "Зенит"

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

У футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус

Старт следующего сезона НХЛ запланировали на 1 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');