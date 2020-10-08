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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:35

В донецком "Шахтере" выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - По итогам повторного тестирования футбольного клуба "Шахтера" на COVID-19 выявлено 9 футболистов и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами.

"По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых - в легкой форме", - сообщает в четверг пресс-служба клуба.

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Полузащитники "Шахтера" Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

4 октября "Шахтер" объявлял об уходе на самоизоляцию после положительных ПЦР-тестов на COVID-19 у двух футболистов и сотрудников клуба.

"Шахтер" является действующим и 13-кратным чемпионом Украины по футболу.

В настоящее время "Шахтер" занимает четвертое место в чемпионате Украины, набрав в пяти турах 9 очков. Он набрал на два очка меньше, чем лидирующее "Динамо" (Киев). Домашние матчи донецкая команда в последнее время проводит на киевском стадионе "Олимпийский".

За минувшие сутки на Украине было зафиксировано сразу несколько антирекордов: число новых больных - 5,397 тыс., госпитализированных - 900, умерших - 93.

В результате новых максимумов достигло число активных больных - 131,8 тыс. С начала эпидемии на Украине от COVID-19 умерли 4,69 тыс. человек.

футбол Украина коронавирус

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