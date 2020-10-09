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Россия стала девятой в мире по расходам на покупку футболистов

Россия стала девятой в мире по расходам на покупку футболистов
Футболист Деян Ловрен, которого летом "Зенит" купил у "Ливерпуля"
Фото: PA/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские футбольные клубы в летнее трансферное окно потратили на приобретение игроков $75,7 млн, говорится в отчете, распространенном пресс-службой Международной федерации футбола (ФИФА).

Речь идет о периоде с 1 июня по 5 октября 2020 года.

По этому показателю Россия занимает девятое место.

На первой строчке располагается Англия, чьи клубы потратили на трансферы $1 млрд 251 млн, в первой пятерке также находятся Италия (543,9 млн), Испания (486,6 млн), Франция (455,2 млн) и Германия (348,3 млн).

При этом, в отличие от чемпионатов первой пятерки, в Российской премьер-лиге трансферное окно действует с 26 июля по 17 октября.

Наибольшая совокупная прибыль от трансферных операций зафиксирована в Испании ($672,1 млн), в первой пятерке также находятся Италия (484,2 млн), Англия (396,5 млн), Франция (378,6 млн) и Германия (354,7 млн).

Россия в первой десятке отсутствует.

футбол

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