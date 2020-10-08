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Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче

Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила национальной команде Швеции в товарищеской встрече в Москве.

На 21-й минуте матча, прошедшего на стадионе "ВЭБ Арена", шведы вышли вперед благодаря голу Александера Исака. На 72-й минуте Маттиас Юханссон укрепил преимущество гостей в счете.

На первой компенсированной ко второму тайму время минуте ворота сборной Швеции поразил вышедший на замену Александр Соболев. Для него эта игра стала дебютной в составе сборной России.

Игра против Швеции открыла октябрьскую серию матчей сборной России. Впереди подопечных Станислава Черчесова ждут два матча в рамках Лиги наций УЕФА. 11 октября Россия сыграет с Турцией, 14 октября – с Венгрией. Оба матча пройдут на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и стартуют в 21:45 мск.

футбол

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