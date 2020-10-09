Футболист "Милана" Габбиа заразился коронавирусом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Защитник итальянского футбольного клуба "Милан" Маттео Габбиа сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба ФК.

В настоящее время футболист находится в расположении молодежной сборной Италии, которая в пятницу проведет выездной матч против Исландии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

"Милан" является одним из лидеров нынешнего чемпионата, он делит первое-второе места с "Аталантой", уступая ему по дополнительным показателям.