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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11

Арбитр ФИФА Карасев заболел коронавирусом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - У российского футбольного рефери Сергея Карасева COVID-19, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Да, к сожалению, у Карасева коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

Карасев является арбитром ФИФА, он считается ведущим рефери в России. Обслуживает также матчи международного уровня, в частности, работал на чемпионате мира-2018 в России.

футбол коронавирус

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