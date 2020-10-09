Арбитр ФИФА Карасев заболел коронавирусом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - У российского футбольного рефери Сергея Карасева COVID-19, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Да, к сожалению, у Карасева коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

Карасев является арбитром ФИФА, он считается ведущим рефери в России. Обслуживает также матчи международного уровня, в частности, работал на чемпионате мира-2018 в России.