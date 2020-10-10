Умер экс-футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков

Василий Кульков. Фото 2002 года Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший защитник и полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Василий Кульков скончался в субботу на 55-м году жизни, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского "Спартака" и сборной России.



Вечная память pic.twitter.com/YNZrlEd1iG — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020

В свою очередь, "Чемпионат", ссылаясь на супругу Кулькова Елену Махарадзе, сообщает, что он умер в реанимации. 10 октября ветеран должен был перенести плановую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Также он переболел коронавирусом.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 годы, став в составе команды чемпионом СССР. Также он по разу выиграл чемпионат Португалии в составе "Бенфики" и "Порту".

За сборную России сыграл в 21 матче, забив пять мячей.