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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:37

Умер экс-футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков

Умер экс-футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков
Василий Кульков. Фото 2002 года
Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший защитник и полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Василий Кульков скончался в субботу на 55-м году жизни, сообщает пресс-служба национальной команды.

В свою очередь, "Чемпионат", ссылаясь на супругу Кулькова Елену Махарадзе, сообщает, что он умер в реанимации. 10 октября ветеран должен был перенести плановую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Также он переболел коронавирусом.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 годы, став в составе команды чемпионом СССР. Также он по разу выиграл чемпионат Португалии в составе "Бенфики" и "Порту".

За сборную России сыграл в 21 матче, забив пять мячей.

футбол Василий Кульков

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