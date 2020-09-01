Умер экс-тренер "Спартака", СКА и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Тренер Милош Ржига Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался в возрасте 61 лет.

"На 62-м году ушел из жизни известный хоккейный тренер Милош Ржига, ранее возглавлявший сборную Чехии", - сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В России специалист был известен по работе с московским "Спартаком", подмосковным "Химиком" (позже "Атлант"), петербургским СКА и омским "Авангардом", также Ржига тренировал выступавший в КХЛ братиславский "Слован".

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу в связи с этой тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

Под руководством Ржиги "Атлант" стал серебряным призером в сезоне КХЛ-2010/11.

Ранее сообщалось, о том, что Ржига в тяжелом состоянии госпитализирован в Праге.