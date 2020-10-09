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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35

Надаль вышел в финал Roland Garros

Надаль вышел в финал Roland Garros
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В полуфинале соревнования он нанес поражение представителю Аргентины Диего Шварцману – 6:3, 6:3, 7:6 (6:0). Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.

Надаль в настоящее время является второй ракеткой мира, Шварцман – 14-й.

В финале испанец встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция).

Надаль является рекордсменом Roland Garros, этот турнир он выигрывал 12 раз. Всего же он выиграл 19 турниров Большого шлема.

теннис Roland Garros

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