Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций УЕФА
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сборная Украины по футболу со счетом 1:2 потерпела в Киеве поражение от команды Германии в матче группы 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.
На 20-й минуте счет в матче открыл защитник гостей Матиас Гинтер. В начале второго тайма полузащитник "Баварии" Леон Горецка удвоил преимущество сборной Германии.
На 77-й минуте Руслан Малиновский с пенальти отыграл один мяч для команды Андрея Шевченко. Но этот гол стал последним в матче.
В другом матче группы Испания на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.
После трех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия набрала 5 очков, Украина - 3, Швейцария - 1.