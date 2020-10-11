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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26

Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций УЕФА

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сборная Украины по футболу со счетом 1:2 потерпела в Киеве поражение от команды Германии в матче группы 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.

На 20-й минуте счет в матче открыл защитник гостей Матиас Гинтер. В начале второго тайма полузащитник "Баварии" Леон Горецка удвоил преимущество сборной Германии.

На 77-й минуте Руслан Малиновский с пенальти отыграл один мяч для команды Андрея Шевченко. Но этот гол стал последним в матче.

В другом матче группы Испания на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

После трех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия набрала 5 очков, Украина - 3, Швейцария - 1.

футбол Лига наций УЕФА

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