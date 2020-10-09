Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35

Вратарь Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов получил вызов в сборную России.

СпортУ футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирусЧитать подробнее

"После завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года с Эстонией вратарь молоджной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал в команду защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.

Перед товарищеским матчем со сборной Швеции, который прошел 8 октября, расположение сборной России покинули защитника Георгия Джикию и вратаря Маринато Гилеерме. Оба футболиста сдали подозрительные тесты на коронавирус.

СпортТренер сборной Украины Шовковский заявлен вратарем на матч с ФранциейЧитать подробнее

Российскую сборную в этом месяце ждут два матча: 11 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Что касается матча со Швецией - также в Москве - россияне потерпели поражение со счетом 1:2. Ворота сборной России защищал голкипер "Сочи" Сослан Джанаев. В запасе остался вратарь московского "Динамо" Антон Шунин.

футбол

Новости по теме

Новости

Ибрагимович вылечился от коронавируса

Надаль вышел в финал Roland Garros

Надаль вышел в финал Roland Garros

Россия стала девятой в мире по расходам на покупку футболистов

Россия стала девятой в мире по расходам на покупку футболистов

Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче

Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче

Американка Кенин стала второй финалисткой Roland Garros

Полячка Швентек впервые в карьере стала финалисткой Roland Garros

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros-2020

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения на игре "Спартак" - "Зенит"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');