Вратарь Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов получил вызов в сборную России.

"После завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года с Эстонией вратарь молоджной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал в команду защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.

Перед товарищеским матчем со сборной Швеции, который прошел 8 октября, расположение сборной России покинули защитника Георгия Джикию и вратаря Маринато Гилеерме. Оба футболиста сдали подозрительные тесты на коронавирус.

Российскую сборную в этом месяце ждут два матча: 11 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Что касается матча со Швецией - также в Москве - россияне потерпели поражение со счетом 1:2. Ворота сборной России защищал голкипер "Сочи" Сослан Джанаев. В запасе остался вратарь московского "Динамо" Антон Шунин.