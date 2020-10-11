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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57

Гандболистки ЦСКА победили "Боруссию" и вышли на первое место в ЛЧ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Женский московский гандбольный клуб ЦСКА нанес поражение дортмундской "Боруссии" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Результат встречи – 29:28 (11:15) в пользу ЦСКА.

Армейский клуб набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу в своей группе.

Нынешний сезон является вторым в истории существования клуба. В предыдущем сезоне московская команда заняла третье место в российской Суперлиге, но получила wild card на участие в Лиге чемпионов.

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

гандбол

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