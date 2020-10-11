Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Турцией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал стартовый состав национальной команды на матч Лиги наций против Турции.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Антон Шунин, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Матч пройдет в Москве в воскресенье и стартует в 21:45 мск.

Сборная России представляет в Лиге наций группу 3 дивизиона B. Ранее россияне в рамках Лиги наций победили Сербию и Венгрию.

Матчу против Турции предшествовала товарищеская игра россиян в Москве против Швеции. Победили шведы – 2:1.