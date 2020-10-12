Экс-футболист "Терека" и "Зенита" Маурисио перешел в "Панатинаикос"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник грозненского футбольного клуба "Терек" и петербургского "Зенита" бразилец Маурисио подписал контракт с греческим "Панатинаикосом".

Контракт с футболистом, как сообщает пресс-служба клуба, рассчитан на два года.

В составе "Терека", позже переименованного в "Ахмат", Маурисио провел шесть лет, на его счету 29 мячей в 162 матчах. В "Зените" он забил один гол в 30 играх. Также бразилец защищал цвета греческого клуба "Салоники", стал чемпионом страны.