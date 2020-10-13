Ошибка футболиста в матче в Уганде привела к смертельной драке с партнерами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболист Черчилль Оваси из Уганды скончался в результате травм, полученных в драке с партнерами по команде в прошедшем в округе Ламво матче местных клубов.

Как сообщает Daily Monitor, поводом для конфликта стала ошибка 22-летнего защитника Оваси, приведшая к голу в ворота его команды. Возникшая на поле словесная перепалка перешла в рукоприкладство: Оваси был избит товарищами по команде.

Сначала игроков удалось разнять, однако по окончании игры Оваси сбил с велосипеда одного из избивавших его футболистов, что спровоцировало новую драку. В результате защитник потерял сознание, был доставлен в одну из больниц и спустя несколько часов умер.

По факту гибели спортсмена заведено уголовное дело об убийстве, под стражей находятся двое подозреваемых.