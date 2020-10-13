Матч РПЛ "Зенит" – "Спартак" пройдет 16 декабря

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" во втором круге чемпионата России по футболу запланирован на 16 декабря.

Начало матча, как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, обнародовавшая календарь с 15-го по 19-й туры, - 20:00 мск. Игра пройдет в рамках 19-го тура, после которого чемпионат уйдет на зимнюю паузу.

К настоящему моменту в чемпионате сыграно по 10 туров. Во главе турнирной таблицы – "Зенит" и "Спартак", у петербургского клуба есть преимущества по дополнительным показателям.

В первом круге команды сыграли 3 октября в Москве. Матч завершился вничью – 1:1.