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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05

Украина победила Испанию в Лиге наций УЕФА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Испании в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.

Победный гол украинцев на поле НСК "Олимпийский" в Киеве на 76-й минуте провел полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков после паса нападающего английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Испания сейчас занимает седьмое место в рейтинге ФИФА, Украина - на 24-й строчке.

В другом матче группы сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью 3:3.

После четырех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия и Украина набрали по 6 очков. У Швейцарии - 2 очка.

Команды представляют группу 4 сильнейшего дивизиона А.

В субботу очередной матч на турнире проведет сборная России: в Москве она примет соперников из команды Венгрии. Команды представляют группу 3 дивизиона B.

футбол Лига наций УЕФА

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