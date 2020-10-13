Украина победила Испанию в Лиге наций УЕФА
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Испании в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.
Победный гол украинцев на поле НСК "Олимпийский" в Киеве на 76-й минуте провел полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков после паса нападающего английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
Испания сейчас занимает седьмое место в рейтинге ФИФА, Украина - на 24-й строчке.
В другом матче группы сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью 3:3.
После четырех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия и Украина набрали по 6 очков. У Швейцарии - 2 очка.
Команды представляют группу 4 сильнейшего дивизиона А.
В субботу очередной матч на турнире проведет сборная России: в Москве она примет соперников из команды Венгрии. Команды представляют группу 3 дивизиона B.