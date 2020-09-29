Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Кирилл Новиков Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков заявил о решении покинуть свой пост.

"Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку", - написал Новиков в инстаграме.

"Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!" - отметил специалист.

Накануне "Динамо" потерпело поражение от одного из аутсайдеров чемпионата Российской премьер-лиги ФК "Химки" (0:1). Ранее команда выбыла из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

39-летний Кирилл Новиков возглавлял молодежную команду "Динамо" и перешел на работу в главную команду после отставки Дмитрия Хохлова по ходу предыдущего сезона. Тогда "Динамо" поднялось с низов турнирной таблицы и завоевало путевку в еврокубки.