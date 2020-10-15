Хоккеист московского "Динамо" опроверг факт ножевого ранения от девушки в ссоре

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" назвал не соответствующими действительности сведения СМИ о том, что он якобы получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой.

"Если бы меня кто-то порезал, то как бы я сегодня тренировался-то? Я никого не вызвал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Все в порядке, завтра играю. Руководство переполошилось из-за этого", - приводит слова Тарасова "Спорт-Экспресс".

Сообщалось, что бывшая девушка спортсмена ранила его ножом на почве ревности, инцидент, по сообщениям СМИ, случился 13 октября.

Не подтверждают этот факт и в "Динамо". В заявлении клуба говорится, что на сборе команды 14 октября "не принял участие только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения".

"Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией", - говорится в обращении.

Однако "Динамо" "проведет внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции".

В текущем сезоне Тарасов провел 14 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (7+5 по системе "гол+пас") очков.