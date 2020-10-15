Пандемия привела к дефициту комплектующих для команды "КАМАЗ-Мастер"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса сказалась на технической подготовке российской гоночной команды "КАМАЗ-Мастер" к предстоящему в январе ралли-марафону "Дакар-2021", заявил "Интерфаксу" руководитель команды Владимир Чагин.

"Многие компоненты, которые используем у наших европейских поставщиков, мы не смогли получить либо получали в гораздо большие сроки. Конечно же, это осложнило подготовку автомобилей", - сказал Чагин.

"Но в то же время мы старались делать все, чтобы не потерять в качестве подготовки. А время уже покажет", - отметил он.

"Все мы очень хотим, чтобы пандемия, которая нас застала и создала трудности, быстрее прошла", - отметил руководитель команды.

43-й по счету "Дакар" пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

"КАМАЗ-Мастер" в зачете грузовиков является самым титулованным участником марафона.