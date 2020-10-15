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Новым тренером ХК "Сочи" стал Евгений Ставровский

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Сочи" возглавил российский специалист Евгений Ставровский, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в четверг.

13 октября сообщалось, что "Сочи" уволил с поста главного тренера Александра Андриевского. Он возглавил клуб в октябре 2019 года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте Западной конференции. После 13 матчей в текущем чемпионате команда занимает здесь 10-е место, набрав 9 очков.

Ставровский является воспитанником череповецкого хоккея и заслуженным тренером России. В начале тренерской карьеры работал тренером СДЮСШ "Северсталь". С 2011 года - тренер команды Молодежной хоккейной лиги "Алмаз", с 2015 года - главный тренер "Алмаза". Вместе с командой становился обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ.

В 2019-2020 годах входил в тренерский состав юниорской сборной России U17, с которой принял участие в трех международных турнирах. Вместе со сборной стал обладателем Кубка Вызова в 2019 году.

Евгений Ставровский Сочи

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