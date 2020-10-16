"КАМАЗ-Мастер" презентовал состав на "Дакар"

Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Владимир Чагин, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Антон Шибалов (слева направо) Фото: пресс-служба команды "КАМАЗ-Мастер"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах состоялась презентация состава российской гоночной команды "КАМАЗ-Мастер" на ралли-рейд "Дакар-2021", который в следующем году вновь пройдет в Саудовской Аравии.

Как уже ранее сообщал "Интерфакс", Россию в грузовом зачете представят экипажи действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, победителя ралли "Шелковый путь-2019" Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Команда выставит на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509.

В глаза бросается отсутствие в этом списке пятикратного чемпиона "Дакара" в составе "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева. По аналогии это примерно то же самое, что и внезапное отсутствие в составе сборной Норвегии по биатлону легендарного Уле-Айнара Бьорндалена в самом расцвете сил.

Из пилота - в менеджеры

Как объяснили в команде, Николаев на "Дакаре-2021 будет выполнять функции менеджера, а именно – ассистировать руководителю команды Владимиру Чагину "в решении всех организационных и технических задач. Данные функции до этого выполнял Сергей Савостин, которого – по словам Чагина – коронавирус не обошел стороной. Савостин будет координировать действия своих подчиненных их штаба в Набережных Челнах. К тому же, согласно ежегодной плановой ротации гонку пропускает один из пяти пилотов команды. Теперь выбор пал на Николаева.

"В команде на сегодня пять сильных экипажей, пять пилотов. Пилоты все одинаково высокого уровня, радует, что сильно слаженная пятерка. На "Дакар" надо было выбрать четыре экипажа, которые будут защищать цвета "КАМАЗ-Мастер" и отечественный автопром", - сказал Чагин журналистам.

"Нас ждет легендарный "Дакар", соревнования на выносливость человека и надежность техники". Владимир Чагин

"Решение было непростым. В этом году временно оставит руль гоночного грузовика Эдуард Николаев и, соответственно, весь его экипаж. Эдуард на гонке будет помогать мне, во всей работе по принятию организаторских, технических решений. Думаю, его многолетний опыт механика, пилота поможет ему. "Дакар" требует быстрых молниеносного принятия правильных решений, только тогда ты будешь победителем", - отметил он.

"Буду стараться быть полезным"

В свою очередь, Николаев сказал, что для него "это новое испытание, новый вызов".

"Буду стараться быть полезным, чтобы был результат. Посмотрю на гонку со стороны, как она выглядит глазами менеджера. Многие пилоты проходили через эту роль, и наш Фирдаус Кабиров, и Жерар Де Рой, Жорди Виладомс", - подчеркнул Николаев, дав при этом понять, что рассчитывает вернуться и к роли пилота.

Спонсоры не отвернулись

Между тем, по словам Чагина, был риск заявить на гонку не четыре экипажа, а всего два-три. К таким опасениям привела пандемия коронавируса, которая столкнула с финансовыми проблемами и саму команду, и ее партнеров. Однако спонсоры не бросили в столь непростое время "КАМАЗ-Мастер" на произвол судьбы.

"Спасибо спонсорам: свои потери в деньгах они старались не перекладывать на нас. Своими действиями они показали, что команда нужна, она должна выступать на "Дакаре", - сказал руководитель "КАМАЗ-Мастер".

Полноценно обойти стороной проблемы, вызванные пандемией, обойти, увы, не удалось: она сказалась на технической подготовке команды к ралли.

"Многие компоненты, которые используем у наших европейских поставщиков, мы не смогли получить либо получали в гораздо большие сроки. Конечно же, это осложнило подготовку автомобилей", - сказал вскоре Чагин "Интерфаксу".

"Но в то же время мы старались делать все, чтобы не потерять в качестве подготовки. А время уже покажет", - отметил он.

"Все мы очень хотим, чтобы пандемия, которая нас застала и создала трудности, быстрее прошла", - отметил руководитель команды.

Если все так и будет и планы не сорвутся, 43-й по счету "Дакар" пройдет с 3 по 15 января. Пока же в цехах завода спортивной команды ведутся работы по доводке модели машин КАМАЗ-43509, которые должны выйти на старт "Дакара".

Регалии "КАМАЗ-Мастер" на "Дакаре"

"КАМАЗ-Мастер" является самым титулованным участником "Дакара", его экипажи выигрывали знаменитый марафон 17 раз. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

В 2020 году "Дакар" впервые прошел на территории Саудовской Аравии.

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - четыре победы (плюс одна в качестве механика в экипаже Чагина).

Владимир Нардин