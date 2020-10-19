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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:25

Французский этап серии Гран-при по фигурному катанию отменен

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о том, что этап серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле проходить в этом сезоне не будет.

СпортISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 годуISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 годуЧитать подробнее

Причина, как поясняется на сайте ISU, связана со сложной эпидемиологической ситуации в стране.

"После заявления президента Франции Эммануэля Макрона от 14 октября 2020 года о введении комендантского часа в районе Гренобля и в консультации с городом Гренобль FFSG (Французская федерация ледовых видов спорта – ИФ") приняла трудное решение отменить мероприятие", - говорится в сообщении.

Этап в Гренобле должен был пройти с 13 по 15 ноября.

Ранее сообщалось об отмене этапа, который должен был пройти в Оттаве с 30 октября по 1 ноября. Кроме того, на более поздний срок перенесен финал Гран-при (изначально должен был пройти 10-13 декабря в Пекине).

Московский этап серии Гран-при запланирован на 20-21 ноября.

Пандемия коронавируса в этом году сказалась на планах по проведению чемпионата мира. Весной стало известно, что ЧМ (в Монреале) не будет проведен.

фигурное катание

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